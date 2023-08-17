Украинский FPV-дрон метко ударил по лодке оккупантов на южном фронте. Видео опубликовал общественный деятель Сергей Стерненко.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Он сообщил, что воины 126-й бригады территориальной обороны поразили россиян на лодке у берега, "после чего у них исчезли признаки жизни".
Стерненко отметил, что дрон был приобретен на донаты украинцев, а поставила его бойцам группа Эскадрон.
- За утро 17 августа украинские силы уничтожили два российских вертолета Ка-52.
- В течение суток на фронте произошло 24 боевых столкновения, россияне пытались наступать на шести направлениях.
Смотрите также: У армии России минус командный пункт в Соледаре: ВСУ сбросили на него авиабомбу – видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Россияне хотели высадиться с лодки под Херсоном. На Днепре их "оштрафовал" FPV-дрон: видео 09.08.2023РФ применяет профессиональные десантно-штурмовые отряды: не может воевать обычными – Маляр 08.08.2023Горловское направление. ВСУ не дают россиянам занять высоты и бьют по ним дронами – видео 05.08.2023
Последние новости
Комментарии