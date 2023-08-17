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На юге FPV-дрон уничтожил лодку оккупантов, у россиян "пропали признаки жизни" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 22:09
Видео: Сергей Стерненко
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Украинский FPV-дрон метко ударил по лодке оккупантов на южном фронте. Видео опубликовал общественный деятель Сергей Стерненко.

Он сообщил, что воины 126-й бригады территориальной обороны поразили россиян на лодке у берега, "после чего у них исчезли признаки жизни".

Стерненко отметил, что дрон был приобретен на донаты украинцев, а поставила его бойцам группа Эскадрон.

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Оксана Житнюк
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войнадрондесантХерсонская областьпотерилодкаFPV-дрон
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