Украинский FPV-дрон метко ударил по лодке оккупантов на южном фронте. Видео опубликовал общественный деятель Сергей Стерненко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он сообщил, что воины 126-й бригады территориальной обороны поразили россиян на лодке у берега, "после чего у них исчезли признаки жизни".

Стерненко отметил, что дрон был приобретен на донаты украинцев, а поставила его бойцам группа Эскадрон.

За утро 17 августа украинские силы уничтожили два российских вертолета Ка-52.

В течение суток на фронте произошло 24 боевых столкновения, россияне пытались наступать на шести направлениях.

Смотрите также: У армии России минус командный пункт в Соледаре: ВСУ сбросили на него авиабомбу – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.