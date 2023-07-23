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"Незламні": на дні обмілілого Каховського водосховища з'явилися городи – відео видео

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23.07.2023, 20:38
Каховська ГЕС після підриву (Фото - скриншот)
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Жителі Нікополя почали розбивати городи на дні водосховища, яке спорожніло після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. Відео з одним із таких городів з'явилося в TikTok.

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Город, що потрапив на відео, створений на дні обмілілого водосховища поряд із пологим береговим укосом, що укріплений кам'яним насипом. На акуратно зораних грядках висаджено розсаду, краї ділянки позначені невисокими кам'яними бортиками.

Автор назвав відео "Нікопольці незламні люди" та додав відповідний фоновий саундтрек.

20 червня з'явилися супутникові знімки, за якими видно, що Каховське водосховище фактично перестало існувати після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС та сходу води.

  • 6 червня 2023 року російські окупанти висадили в повітря Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких знаходяться на тимчасово окупованій території.
  • Внаслідок вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.
  • 15 червня Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії.
Сергій Бережний
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НікопольКаховське водосховище
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