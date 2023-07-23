Жители Никополя начали разбивать огороды на дне водохранилища, которое опустело после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС. Видео с одним из таких огородов появилось в TikTok.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Попавший на видео огород создан на дне обмелевшего водохранилища рядом с укрепленным каменной насыпью пологим береговым откосом. На аккуратно вспаханных грядках высажена рассада, края участка обозначены невысокими каменными бортиками.
Автор назвал видео "Нікопольці незламні люди" и добавил соответсвующий фоновый саундтрек.
20 июня появились спутниковые снимки, по которым видно, что Каховское водохранилище фактически перестало существовать после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС и схода воды.
- 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся на временно оккупированной территории.
- В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.
- 15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии