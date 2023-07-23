Жители Никополя начали разбивать огороды на дне водохранилища, которое опустело после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС. Видео с одним из таких огородов появилось в TikTok.

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Попавший на видео огород создан на дне обмелевшего водохранилища рядом с укрепленным каменной насыпью пологим береговым откосом. На аккуратно вспаханных грядках высажена рассада, края участка обозначены невысокими каменными бортиками.

Автор назвал видео "Нікопольці незламні люди" и добавил соответсвующий фоновый саундтрек.

20 июня появились спутниковые снимки, по которым видно, что Каховское водохранилище фактически перестало существовать после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС и схода воды.

6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся на временно оккупированной территории.

В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.

15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.

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