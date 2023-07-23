UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Несокрушимые": на дне обмелевшего Каховского водохранилища появились огороды – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2023, 20:38
Каховская ГЭС после подрыва (Фото - скриншот)
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото
Удар по заводу "Топаз" в оккупированном Донецке – видео и фото последствий
Удар по заводу "Топаз" в оккупированном Донецке – видео и фото последствий

Жители Никополя начали разбивать огороды на дне водохранилища, которое опустело после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС. Видео с одним из таких огородов появилось в TikTok.  

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Попавший на видео огород создан на дне обмелевшего водохранилища рядом с укрепленным каменной насыпью пологим береговым откосом. На аккуратно вспаханных грядках высажена рассада, края участка обозначены невысокими каменными бортиками. 

Автор назвал видео "Нікопольці незламні люди" и добавил соответсвующий фоновый саундтрек.  

20 июня появились спутниковые снимки, по которым видно, что Каховское водохранилище фактически перестало существовать после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС и схода воды. 

  • 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся на временно оккупированной территории.
  • В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.
  • 15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Никополькаховское водохранилище
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 