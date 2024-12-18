Україна завдає серйозних втрат підрозділам Росії та Північної Кореї на території Курської області. Про це свідчить перехоплення, оприлюднене Службою безпеки України.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Так, лише протягом декількох днів в один із російських шпиталів під Москвою привезли понад 200 поранених військовослужбовців КНДР.

У перехопленій розмові медсестра лікарні у Московській області спілкується зі своїм чоловіком-окупантом, котрий воює проти України у Харківській області.

"Вчера поезд был, примерно около 100 человек. Сегодня еще 120 – это уже 200. А сколько их ещё там? Одному богу известно", – скаржиться дружина загарбника.

У наступній розмові вона розповідає, що палати в лікарнях віддають бойовикам КНДР, а поранених російських окупантів лікують у гірших умовах: "Они элитные что ли, эти корейцы? Освобождаем для них какие-то определенные палаты".

Також вона поскаржилась на мовний бар'єр і розповіла, що говорити англійською заборонили як росіянам, так і КНДРівцям.

19 листопада Зеленський казав, що контингент військ КНДР біля кордонів України може зрости до 100 000.

14 грудня ГУР повідомило, що солдати КНДР "дружнім вогнем" убили вісьмох кадирівців.

16 грудня у ЦПД розкрили тактику КНДРівців під Курськом: їх накопичують в посадках і женуть на штурм вузьких ділянок з кількох напрямків одночасно.

Дивіться також: Корейський доброволець із ЗСУ записав звернення до солдатів КНДР – відео