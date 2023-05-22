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"Залишили ворога без очей". ССО знищили сучасний російський комплекс "Ирония" – відео видео

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22.05.2023, 17:44
Відео: ССО
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Бійці Сил спецоперацій знищили російський комплекс "Ирония", за допомогою якого окупанти збирали дані про дії українських військовослужбовців. Відео опублікувало командування ССО.


Оператори ССО знищили російський сучасний комплекс спостереження "Ирония", який був встановлений окупантами на одній з операційних ділянок. За допомогою комплексу вони збирали інформацію про дії Сил оборони, виявляли техніку й особовий склад ЗСУ.

Група ССО за допомогою ударного дрона відпрацювала по комплексу росіян і знищила його, позбавивши окупантів важливого елементу розвідки.

У ССО зазначили, що комплекс "Ирония" містить тепловізор і далекомір, передбачено функцію відеознімання. Все це дозволяло противнику вести цілодобове спостереження і вчасно реагувати на дії українських підрозділів.

  • 6 травня з'явилось відео, як на тимчасово окупованій території Херсонської області український fpv-дрон Phoenix підірвав російський комплекс спостереження "Муром-П".

Дивіться також: ЗСУ знищили російську гармату "секретним літаком-бомбером" – відео

Оксана Житнюк
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війнассоіронія
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