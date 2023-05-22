Бійці Сил спецоперацій знищили російський комплекс "Ирония", за допомогою якого окупанти збирали дані про дії українських військовослужбовців. Відео опублікувало командування ССО.

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Оператори ССО знищили російський сучасний комплекс спостереження "Ирония", який був встановлений окупантами на одній з операційних ділянок. За допомогою комплексу вони збирали інформацію про дії Сил оборони, виявляли техніку й особовий склад ЗСУ.

Група ССО за допомогою ударного дрона відпрацювала по комплексу росіян і знищила його, позбавивши окупантів важливого елементу розвідки.

У ССО зазначили, що комплекс "Ирония" містить тепловізор і далекомір, передбачено функцію відеознімання. Все це дозволяло противнику вести цілодобове спостереження і вчасно реагувати на дії українських підрозділів.

6 травня з'явилось відео, як на тимчасово окупованій території Херсонської області український fpv-дрон Phoenix підірвав російський комплекс спостереження "Муром-П".

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