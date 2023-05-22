Бойцы Сил спецопераций уничтожили российский комплекс "Ирония", с помощью которого оккупанты собирали данные о действиях украинских военнослужащих. Видео опубликовало командование ССО.

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Операторы ССО уничтожили российский современный комплекс наблюдения "Ирония", который был установлен оккупантами на одном из операционных участков. С помощью комплекса они собирали информацию о действиях Сил обороны, обнаруживали технику и личный состав ВСУ.

Группа ССО с помощью ударного дрона отработала по комплексу россиян и уничтожила его, лишив оккупантов важного элемента разведки.

В ССО отметили, что в комплекс "Ирония" входят тепловизор и дальномер, предусмотрена функция видеосъемки. Все это позволяло противнику вести круглосуточное наблюдение и своевременно реагировать на действия украинских подразделений.

6 мая появилось видео, как на временно оккупированной территории Херсонской области украинский fpv-дрон Phoenix взорвал российский комплекс наблюдения "Муром-П".

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