Десантники 80-ї бригади ДШВ розповіли, як звільняли від окупантів Кліщіївку під Бахмутом. Відео з їхньою розповідю розмістив Генштаб ЗСУ.

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Бійці розповідають, як із боями дійшли до укриттів, де ховалися росіяни.

"Дійшли до їхньої позиції, кинули гранату. Ну, вони як завжди – "ай-я-яй, не стріляй, не вбивай". Ще в них така фраза є – "я ні в кого не стріляв, я нікого не вбивав". А що ж ти тут робиш? – каже військовий.

Він розповідає, як витягували окупантів із підвалів.

"Вони без мотивації зовсім. Кажуть – "ми не знаємо, навіщо ми тут, нам сказали – ми приїхали", – каже він.

17 вересня було офіційно підтверджено, що 80-а ОДЩБ звільнила Кліщіївку від окупантів.

У 5-й окремій штурмовій бригаді показали відео з нещодавно звільненої Кліщеївки під Бахмутом.

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