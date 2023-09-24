Десантники 80-й бригады ДШВ рассказали, как освобождали от оккупантов Клещеевку под Бахмутом. Видео с их рассказом разместил Генштаб ВСУ.

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Бойцы рассказывают, как с боями дошли до укрытий, где прятались россияне.

"Дошли до их позиции, бросили гранату. Ну, они как всегда – "ай-я-яй, не стреляй, не убивай". Еще у них такая фраза есть – "я ни в кого не стрелял, я никого не убивал". А что ж ты тут делаешь тогда?" – говорит военный.

Он рассказывает, как вытаскивали оккупантов из подвалов.

"Они без мотивации совсем. Говорят – "мы не знаем, зачем мы тут, нам сказали – мы приехали", – говорит он.

17 сентября было официально подтверждено, что 80-я ОДЩБ освободила Клещиевку от оккупантов.

В 5-й отдельной штурмовой бригаде показали видео из недавно освобожденной Клещеевки под Бахмутом.

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