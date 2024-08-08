Переговори між Україною та США щодо передання систем протиповітряної оборони Patriot розпочалися ще за адміністрації 45-го президента Дональда Трампа. Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив Костянтин Єлісєєв, надзвичайний та повноважний посол України, представник України при Євросоюзі у 2010-2015 роках, заступник голови Адміністрації президента Петра Порошенка у 2015-2019 роках.

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"Саме при адміністрації Трампа ми почали вже діалог про отримання Україною перших систем Patriot", – заявив він.

За словами Єлісєєва, Порошенко та Трамп зустрілися на полях саміту НАТО у 2017 році – тодішній український лідер подякував за рішення передати "Джавеліни", а також порушив питання, що "треба йти далі".

Експосадовець заявив, що у той момент Україна вперше порушила питання про отримання систем Patriot: "Бо тоді розуміли, що потребує посилення система ППО".

У відповідь Трамп доручив тодішньому раднику з питань національної безпеки Джону Болтону працювати з українською адміністрацією – і, стверджує Єлісеєв, вони разом працювали для діалогу про отримання Patriot, а також обговорювали інші озброєння.

"Тобто, якщо чесно, то можна працювати [з Трампом]. Звичайно, це дуже непросто..." – підсумував колишній заступник голови Адміністрації президента.

Саме інтерв'ю можна подивитися на початку новини або за посиланням.

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