Переговоры между Украиной и США по передаче систем противовоздушной обороны Patriot начались еще при администрации 45-го президента Дональда Трампа. Об этом в интервью LIGA.net сообщил Константин Елисеев, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при Евросоюзе в 2010-2015 годах, заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко в 2015-2019 годах.

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"Именно при администрации Трампа мы начали уже диалог о получении Украиной первых систем Patriot", – заявил он.

По словам Елисеева, Порошенко и Трамп встретились на полях саммита НАТО в 2017 году – тогдашний украинский лидер поблагодарил решение передать "Джавелины", а также поднял вопрос, что "надо идти дальше".

Экс-чиновник заявил, что в тот момент Украина впервые подняла вопрос о получении систем Patriot: "Так как понимали, что нуждается в усилении система ПВО".

В ответ Трамп поручил тогдашнему советнику по национальной безопасности Джону Болтону работать с украинской администрацией – и, утверждает Елисеев, они вместе работали для диалога о получении Patriot, а также обсуждали другие вооружения.

"То есть если честно, то можно работать [с Трампом]. Конечно, это очень непросто...", – подытожил бывший замглавы Администрации президента.

Само интервью можно посмотреть в начале новости или по ссылке.

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