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Під Ставрополем горіла військова частина, влада РФ говорить про "високу температуру" – відео видео

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09.08.2023, 20:49
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У Ставропольському краї Росії горіла військова частина. Про це повідомив голова Георгіївського міського округу РФ Андрій Зайцев, а у соцмережах поширилося відео пожежі.

На опублікованих кадрах видно масштабне загоряння, чорний дим і військову техніку, що стоїть поруч. Також чути звуки детонації.

Зайцев повідомив, що на території військової частини на вул. Лермонтова в Георгіївську спостерігалося "сильне задимлення" – сталося загоряння на складі речей площею 300 кв. м.

Пізніше він повідомив, що займання ліквідовано, і, за уточненими даними, у господарській споруді жодних робіт не проводилося, а електрика була відключена. Можливою причиною займання Зайцев назвав "високу температуру повітря".

  • Вранці 9 серпня на Загорському оптико-механічному заводі в Сергієвому Посаді в Підмосков'ї стався вибух.

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Оксана Житнюк
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військова частинаставропольставропольский край
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