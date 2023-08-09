В Ставропольском крае России горела воинская часть. Об этом сообщил глава Георгиевского городского округа РФ Андрей Зайцев, а в соцсетях распространилось видео пожара.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На опубликованных кадрах видно масштабное возгорание, черный дым и стоящую рядом военную технику. Также слышны звуки детонации.

Зайцев сообщил, что на территории воинской части по ул. Лермонтова в Георгиевске наблюдалось "сильное задымление" – произошло возгорание на вещевом складе площадью 300 кв. м.

Позднее он сообщил, что возгорание ликвидировано, и, по уточненным данным, в хозяйственной постройке никаких работ не проводилось, а электричество было отключено. Возможной причиной возгорания Зайцев назвал "высокую температуру воздуха".

Утром 9 августа на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде в Подмосковье произошел взрыв.

Смотрите также: Что взорвалось под Москвой. Любитель-оператор снял снаряд, у него выхватили телефон: видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.