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Под Ставрополем горела воинская часть, власти РФ говорят о "высокой температуре" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 20:49
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В Ставропольском крае России горела воинская часть. Об этом сообщил глава Георгиевского городского округа РФ Андрей Зайцев, а в соцсетях распространилось видео пожара.

На опубликованных кадрах видно масштабное возгорание, черный дым и стоящую рядом военную технику. Также слышны звуки детонации.

Зайцев сообщил, что на территории воинской части по ул. Лермонтова в Георгиевске наблюдалось "сильное задымление" – произошло возгорание на вещевом складе площадью 300 кв. м.

Позднее он сообщил, что возгорание ликвидировано, и, по уточненным данным, в хозяйственной постройке никаких работ не проводилось, а электричество было отключено. Возможной причиной возгорания Зайцев назвал "высокую температуру воздуха".

  • Утром 9 августа на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде в Подмосковье произошел взрыв.

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Оксана Житнюк
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Ставропольвоинская частьставропольский край
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