Аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Помста" встановили прапор України практично над позиціями російських загарбників поблизу Бахмута. Відповідні кадри опублікувала Державна прикордонна служба України.

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За даними прикордонників, український стяг встановили між Курдюмівкою та Озарянівкою – населені пункти поблизу Бахмута, де досі перебуваються російські загарбники.

Мапа: Deepstate

13 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на Східному фронті лишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Водночас активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася". Ймовірно, це сталося через високий рівень втрат окупантів.

30 березня командир другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив, що Авдіївський напрямок залишається основним для наступу російських окупаційних військ, там залучено кілька дивізій ворога.

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