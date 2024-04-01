Аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Месть" установили флаг Украины практически над позициями российских захватчиков вблизи Бахмута. Соответствующие кадры опубликовала Государственная пограничная служба Украины.

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По данным пограничников, украинское знамя установили между Курдюмовкой и Озаряновкой – населенные пункты вблизи Бахмута, где до сих пор находятся российские захватчики.

Карта: Deepstate

13 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время, активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась". Вероятно, это произошло из-за высокого уровня потерь оккупантов.

30 марта командир второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук заявил, что Авдеевское направление остается основным для наступления российских оккупационных войск, там привлечены несколько дивизий врага.

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