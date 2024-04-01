"Месть" установила украинский флаг вблизи Бахмута: пограничники поделились кадрами
Аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Месть" установили флаг Украины практически над позициями российских захватчиков вблизи Бахмута. Соответствующие кадры опубликовала Государственная пограничная служба Украины.
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По данным пограничников, украинское знамя установили между Курдюмовкой и Озаряновкой – населенные пункты вблизи Бахмута, где до сих пор находятся российские захватчики.
- 13 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время, активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась". Вероятно, это произошло из-за высокого уровня потерь оккупантов.
- 30 марта командир второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук заявил, что Авдеевское направление остается основным для наступления российских оккупационных войск, там привлечены несколько дивизий врага.
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