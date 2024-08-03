Військовослужбовці Служби безпеки України знищили вогнеметну систему "Солнцепьок" окупантів. Про це повідомила пресслужба СБУ й оприлюднила відповідне відео.

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"Успішну роботу зі знищення тяжкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок", яка є "гордістю" російського військово-промислового комплексу і рідкісною ціллю на фронті, наші воїни провели на Запорізькому напрямку", – йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що під час розвідки військові зафіксували позицію системи, яка була споряджена повним боєкомплектом та готова для завдання ударів.

"Після яскравого феєрверка, екіпаж зник разом з усією установкою", – написали в СБУ, коментуючи результати роботи.

Вартість такої системи – близько $15 млн.

ДОВІДКА ТОС-1А "Солнцепьок" – це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян. Упродовж війни такі системи неодноразово знищувалися Силами оборони.

Станом на червень СБУ знищила 1006 російських танків з початку повномасштабного вторгнення – найбільшу кількість бронетехніки знищили у Донецькій та Харківській областях.

27 липня СБУ повідомила, що за місяць спецпризначенці Департаменту кібербезпеки знищили близько 50 одиниць техніки окупантів.

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