Военнослужащие Службы безопасности Украины уничтожили огнеметную систему "Солнцепек" оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ и обнародовала соответствующее видео.

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"Успешную работу по уничтожению тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек", которая является "гордостью" российского военно-промышленного комплекса и редкой целью на фронте, наши воины провели на Запорожском направлении", — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что во время разведки военные зафиксировали позицию системы, которая была оснащена полным боекомплектом и готова к нанесению ударов.

"После яркого фейерверка экипаж исчез вместе со всей установкой", — написали в СБУ, комментируя результаты работы.

Стоимость такой системы – около $15 млн.

СПРАВКА ТОС-1А "Солнцепек" – это легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способные накрыть площадь 200х200 метров. Украинские военные тоже имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян. Во время войны такие системы неоднократно уничтожались Силами обороны.

По состоянию на июнь СБУ уничтожила 1006 российских танков с начала полномасштабного вторжения – наибольшее количество бронетехники уничтожили в Донецкой и Харьковской областях.

27 июля СБУ сообщила, что за месяц спецназовцы Департамента кибербезопасности уничтожили около 50 единиц техники оккупантов.

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