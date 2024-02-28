Служба безпеки України показала знищення окупантів за допомогою FPV-дронів, зокрема, обладнаних тепловізором.

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Бойову роботу виконали захисники з центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ.

СБУ наводить цифри втрат, які українські спецпризначенці завдали окупантам менш як за місяць:

→ 20 танків;

→ 46 бойових бронемашин;

→ 47 артсистем і три ракетні системи залпового вогню;

→ три системи протиповітряної оборони;

→ 16 засобів радіоелектронної розвідки та боротьби;

→ 265 одиниць військового транспорту та два човни;

→ систему відеоспостереження "Муром-М";

→ 119 вогневих позицій і ворожих укріплень;

→ шість складів із боєприпасами та один склад паливно-мастильних матеріалів;

→ 431 окупант.

На відео завдяки тепловізійним дронам було уражено дві бронемашини з окупантами на броні, два човни з загарбниками на борту та дві вантажівки.

Також показано ураження техніки та артилерії росіян звичайними FPV.

На LIGA.net є великий текст про те, що росіяни від осені активізували використання дронів із тепловізорами і як це впливає на фронт.

є великий текст про те, що росіяни від осені активізували використання дронів із тепловізорами і як це впливає на фронт. У листопаді 2023 року бійці "Альфи" СБУ знищили десятки одиниць російської техніки FPV-дронами за тиждень.

Того ж місяця бійці підрозділу "Білий вовк" ЦСО "Альфа" СБУ знищили 20 цілей російських загарбників за одну ніч, встановивши рекорд.

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