СБУ показала уничтожение окупантов и техники FPV-дронами с тепловизором – видео
Служба безопасности Украины показала уничтожение оккупантов с помощью FPV-дронов, в частности, оснащенных тепловизором.
Боевую работу проделали защитники из центра специальных операций "Альфа" СБУ.
СБУ приводит цифры потерь, которые украинские спецназовцы нанесли оккупантам менее чем за месяц:
→ 20 танков;
→ 46 боевых бронемашин;
→ 47 артсистем и три ракетные системы залпового огня;
→ три системы противовоздушной обороны;
→ 16 средств радиоэлектронной разведки и борьбы;
→ 265 единиц военного транспорта и две лодки;
→ систему видеонаблюдения "Муром-М";
→ 119 огневых позиций и вражеских укреплений;
→ шесть складов с боеприпасами и один состав горюче-смазочных материалов;
→ 431 оккупант.
На видео благодаря тепловизионным дронам были поражены две бронемашины с оккупантами на броне, две лодки с захватчиками на борту и два грузовика.
Также показаны поражения техники и артиллерии россиян обычными FPV.
- На LIGA.net есть большой текст о том, что россияне с осени активизировали использование дронов с тепловизорами и как это влияет на фронт.
- В ноябре 2023 года бойцы "Альфы" СБУ уничтожили десятки единиц российской техники FPV-дронами за неделю.
- В тот же месяц бойцы подразделения "Белый волк" ЦСО "Альфа" СБУ уничтожили 20 целей российских захватчиков за одну ночь, установив рекорд.
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