Служба безопасности Украины показала уничтожение оккупантов с помощью FPV-дронов, в частности, оснащенных тепловизором.

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Боевую работу проделали защитники из центра специальных операций "Альфа" СБУ.

СБУ приводит цифры потерь, которые украинские спецназовцы нанесли оккупантам менее чем за месяц:

→ 20 танков;

→ 46 боевых бронемашин;

→ 47 артсистем и три ракетные системы залпового огня;

→ три системы противовоздушной обороны;

→ 16 средств радиоэлектронной разведки и борьбы;

→ 265 единиц военного транспорта и две лодки;

→ систему видеонаблюдения "Муром-М";

→ 119 огневых позиций и вражеских укреплений;

→ шесть складов с боеприпасами и один состав горюче-смазочных материалов;

→ 431 оккупант.

На видео благодаря тепловизионным дронам были поражены две бронемашины с оккупантами на броне, две лодки с захватчиками на борту и два грузовика.

Также показаны поражения техники и артиллерии россиян обычными FPV.

На LIGA.net есть большой текст о том, что россияне с осени активизировали использование дронов с тепловизорами и как это влияет на фронт.

есть большой текст о том, что россияне с осени активизировали использование дронов с тепловизорами и как это влияет на фронт. В ноябре 2023 года бойцы "Альфы" СБУ уничтожили десятки единиц российской техники FPV-дронами за неделю.

В тот же месяц бойцы подразделения "Белый волк" ЦСО "Альфа" СБУ уничтожили 20 целей российских захватчиков за одну ночь, установив рекорд.

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