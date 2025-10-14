Попри спроби росіян здійснювати штурмові дії у Покровському районі Донецької області, Сили оборони за добу просунулися на понад півтора кілометра. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

За його словами, росіяни намагаються просунутися на деяких напрямках у Покровському районі. Попри це, українські військові протягом минулої доби провели пошук та знищення противника на території 3,4 квадратних кілометри Покровського району.

Сирський додав, що штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 кілометра. Він відзначив захисників зі складу 33 окремого штурмового полку та 253 батальйону.

Головком уточнив, що загалом за час Добропільської операції, станом на 06:00 13 жовтня, звільнено 182,4 квадратних кілометри, 224,7 квадратних кілометри – зачищено від російських диверсійно-розвідувальних груп.