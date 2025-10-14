Штурмові підрозділи ЗСУ просунулися у Покровському районі – Сирський
Попри спроби росіян здійснювати штурмові дії у Покровському районі Донецької області, Сили оборони за добу просунулися на понад півтора кілометра. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
За його словами, росіяни намагаються просунутися на деяких напрямках у Покровському районі. Попри це, українські військові протягом минулої доби провели пошук та знищення противника на території 3,4 квадратних кілометри Покровського району.
Сирський додав, що штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 кілометра. Він відзначив захисників зі складу 33 окремого штурмового полку та 253 батальйону.
Головком уточнив, що загалом за час Добропільської операції, станом на 06:00 13 жовтня, звільнено 182,4 квадратних кілометри, 224,7 квадратних кілометри – зачищено від російських диверсійно-розвідувальних груп.
- 10 жовтня Зеленський повідомив, що росіяни спробували розблокувати своїх військових в районі Добропілля у Донецькій області, але зазнали невдачі й відступили. "Азов" уточнив, що у наступ окупанти кинули 35 одиниць бронетехніки. Вони намагалися захопити Шахове.
- 13 жовтня стало відомо про новий наступ РФ на цьому напрямку. Окупанти залучили 17 ББМ та один танк. Наступ росіян вдалося зірвати.
