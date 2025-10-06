Росіяни пішли бронетехнікою на Костянтинівку, прикордонники відбили штурм – відео

Сили оборони відбили російський механізований штурм поблизу Костянтинівки Донецької області. Про це повідомила Державна прикордонна служба України й опублікувала відповідне відео.

За інформацією прикордонників, скориставшись погіршенням погодних умов, окупанти здійснили спробу захопити Костянтинівку. Росіяни застосували важку бронетехніку, зокрема бойові машини десанту, бойові машини піхоти й танки.

У співпраці з суміжними підрозділами пілоти "Фенікса" ДПСУ успішно відпрацювали усі ворожі цілі, не дозволивши окупантам просунутися. Ударів FPV-дронами по техніці було завдано ще на початку штурму, після чого важкі бомбери добили бронетехніку, що зупинилися в полях.

Силам оборони вдалося знищити один танк, дві бойові броньовані машини й одну бойову машину піхоти. Крім цього, вони уразили три танки, чотири бойові броньовані машини, одну бойову машину десанту й один тягач.

Також було виявлено та знищено гармату, під прикриттям якої відбувалася атака.

Мапа: DeepState

Росіяни щодня завдають ударів по населених пунктах Донецької області, зокрема по Костянтинівці. 3 жовтня повідомлялося, що через атаки РФ без світла залишилися вся Дружківка, Костянтинівка і деякі райони Краматорська.