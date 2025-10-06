Россияне пошли бронетехникой на Константиновку, пограничники отбили штурм – видео

Силы обороны отбили российский механизированный штурм вблизи Константиновки Донецкой области. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины и опубликовала соответствующее видео.

По информации пограничников, воспользовавшись ухудшением погодных условий, оккупанты предприняли попытку захватить Константиновку. Россияне применили тяжелую бронетехнику, в частности боевые машины десанта, боевые машины пехоты и танки.

В сотрудничестве со смежными подразделениями пилоты "Феникса" ГПСУ успешно отработали все вражеские цели, не позволив оккупантам продвинуться. Удары FPV-дронами по технике были нанесены еще в начале штурма, после чего тяжелые бомберы добили остановившуюся в полях бронетехнику.

Силам обороны удалось уничтожить один танк, две боевые бронированные машины и одну боевую машину пехоты. Кроме этого, они поразили три танка, четыре боевые бронированные машины, одну боевую машину десанта и один тягач.

Также было обнаружено и уничтожено гаубицу, под прикрытием которой происходила атака.

Карта: DeepState

Россияне каждый день наносят удары по населенным пунктам Донецкой области, в частности по Константиновке. 3 октября сообщалось, что из-за атаки РФ без света остались вся Дружковка, Константиновка и некоторые районы Краматорска.