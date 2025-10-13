Українські захисники зірвали черговий російський наступ на Добропільському напрямку, повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Бойову роботу провели військові частини та підрозділи угрупування ДШВ, розрахунки БпЛА Сил безпілотних систем, бійці 1-го корпусу Національної гвардії "Азов" та військовослужбовці штурмових полків і батальйонів ЗСУ.

"Противник силами підрозділів трьох мотострілецьких бригад та однієї бригади морської піхоти з використанням військової техніки проводив наступальні дії, намагаючись прорвати українську оборону. Загалом до наступальних дій було задіяно 17 бойових броньованих машин та один танк", – розповіли у командуванні.

Однак, додали військові, наступ росіян вдалося зірвати завдяки злагодженим діям підрозділів, точним ударам безпілотників й ефективному вогневому ураженню.

"У результаті бою було знищено та уражено: один танк, 12 бойових броньованих машин, та близько сотні окупантів. Рештки ворожих підрозділів відступили, зазнавши значних втрат. Противник успіху не мав. Обстановка залишається контрольованою", – заявили у ДШВ.