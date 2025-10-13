Потери – около сотни россиян. ВСУ показали отражение наступления под Добропольем – видео
Украинские защитники сорвали очередное российское наступление на Добропольском направлении, сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Боевую работу провели воинские части и подразделения группировки ДШВ, расчеты БпЛА Сил беспилотных систем, бойцы 1 корпуса Национальной гвардии "Азов" и военнослужащие штурмовых полков и батальонов ВСУ.
"Противник силами подразделений трех мотострелковых бригад и одной бригады морской пехоты с использованием военной техники проводил наступательные действия, пытаясь прорвать украинскую оборону. Всего в наступательных действиях было задействовано 17 боевых бронированных машин и один танк", – рассказали в командовании.
Однако, добавили военные, наступление россиян удалось сорвать благодаря слаженным действиям подразделений, точным ударам беспилотников и эффективному огневому поражению.
"В результате боя было уничтожено и поражено: один танк, 12 боевых бронированных машин и около сотни оккупантов. Остатки вражеских подразделений отступили, понеся значительные потери. Противник успеха не имел. Обстановка остается контролируемой", – заявили в ДШВ.
- 10 октября президент Зеленский сообщил, что россияне попытались разблокировать своих военных в районе Доброполья в Донецкой области, но потерпели неудачу и отступили.
