Украинские защитники сорвали очередное российское наступление на Добропольском направлении, сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Боевую работу провели воинские части и подразделения группировки ДШВ, расчеты БпЛА Сил беспилотных систем, бойцы 1 корпуса Национальной гвардии "Азов" и военнослужащие штурмовых полков и батальонов ВСУ.

"Противник силами подразделений трех мотострелковых бригад и одной бригады морской пехоты с использованием военной техники проводил наступательные действия, пытаясь прорвать украинскую оборону. Всего в наступательных действиях было задействовано 17 боевых бронированных машин и один танк", – рассказали в командовании.

Однако, добавили военные, наступление россиян удалось сорвать благодаря слаженным действиям подразделений, точным ударам беспилотников и эффективному огневому поражению.

"В результате боя было уничтожено и поражено: один танк, 12 боевых бронированных машин и около сотни оккупантов. Остатки вражеских подразделений отступили, понеся значительные потери. Противник успеха не имел. Обстановка остается контролируемой", – заявили в ДШВ.