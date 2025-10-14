Несмотря на попытки россиян осуществлять штурмовые действия в Покровском районе Донецкой области, Силы обороны за сутки продвинулись более чем на полтора километра. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

По его словам, россияне пытаются продвинуться на некоторых направлениях в Покровском районе. Несмотря на это, украинские военные за прошедшие сутки провели поиск и уничтожение противника на территории 3,4 квадратных километра Покровского района.

Сырский добавил, что штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись до 1,6 километра. Он отметил защитников из состава 33-го отдельного штурмового полка и 253-го батальона.

Главком уточнил, что всего за время Добропольской операции, по состоянию на 06:00 13 октября, освобождено 182,4 квадратных километра, еще 224,7 квадратных километра – зачищено от российских диверсионно-разведывательных групп.