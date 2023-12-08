Служба безпеки України повідомила деякі деталі та показала кадри спецоперації з ліквідації російського штабу на Поліссі на початку повномасштабної війни, що посприяло звільненню Київської області від окупантів РФ. Про спецоперацію розповів очільник СБУ Василь Малюк у фільмі "Лігво ворога. Ліквідація".

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Тиловий пункт управління росіян було знищено на Поліссі в березні 2022 року.

"Це була перша така диверсійна робота з використанням артилерійських сил. Вдале, якісне диверсійне відпрацювання СБУ разом із артилеристами ЗСУ є прикладом того, що разом — ми сила. Воно посприяло обороні Київщини. Ми відбили ворога, і він був змушений відступати з території України", – заявив Малюк.

У штабі розташовувалось керівництво російських військ, які наступали на Київ. Також окупанти зберігали поруч велику кількість техніки, боєприпасів і палива. Цей логістично-управлінський центр і став ціллю, повідомили в СБУ.

У спецслужбі розповіли, що задля ураження об’єкта спецпризначенці непомітно доставили артилерію у так звану сіру зону, впритул до російських позицій. Важкі 152-мм гармати перекидали на диверсійному рейді у безпосередній близькості до ворога.

"Це була зухвала операція. По суті, за декілька кілометрів від ворога хлопці готували позиції для роботи нашої артилерії", — зазначив голова СБУ.

Спецоперація була реалізована у взаємодії із 44 артилерійською бригадою ОК "Захід" ЗСУ. Завдяки успішному артилерійському відпрацюванню командний пункт загарбників було знищено.

Як повідомив Малюк, після цього СБУ разом із Силами оборони продовжили робити свій внесок у звільнення Київщини: мінували логістичні артерії, підривали мости та нищили російську техніку та окупантів.

На стику березня та квітня 2022 року українські військові повністю звільнили Київську область від російських окупантів.