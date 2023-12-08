Служба безопасности Украины сообщила некоторые детали и показала кадры спецоперации по ликвидации российского штаба на Полесье в начале полномасштабной войны, что способствовало освобождению Киевской области от оккупантов РФ. О спецоперации рассказал глава СБУ Василий Малюк в фильме "Лігво ворога. Ліквідація".

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Тыловой пункт управления россиян был уничтожен на Полесье в марте 2022 года.

"Это была первая такая диверсионная работа с использованием артиллерийских сил. Удачная, качественная диверсионная отработка СБУ вместе с артиллеристами ВСУ является примером того, что вместе — мы сила. Она поспособствовала обороне Киевщины. Мы отбили врага, и он был вынужден отступать с территории Украины", – заявил Малюк.

В штабе размещалось руководство российских войск, наступавших на Киев. Также оккупанты хранили рядом большое количество техники, боеприпасов и топлива. Этот логистический управленческий центр и стал целью, сообщили в СБУ.

В спецслужбе рассказали, что для поражения объекта спецназовцы незаметно доставили артиллерию в так называемую серую зону, вплотную к российским позициям. Тяжелые 152-мм пушки перебрасывали на диверсионном рейде в непосредственной близости к врагу.

"Это была дерзкая операция. По сути, в нескольких километрах от врага парни готовили позиции для работы нашей артиллерии", — отметил глава СБУ.

Спецоперация была реализована во взаимодействии с 44-й артиллерийской бригадой ОК "Запад" ВСУ. Благодаря успешной артиллерийской отработке командный пункт захватчиков был уничтожен.

Как сообщил Малюк, после этого СБУ вместе с Силами обороны продолжили вносить свой вклад в освобождение Киевской области: миновали логистические артерии, взрывали мосты и уничтожали российскую технику и оккупантов.

На стыке марта и апреля 2022 года украинские военные полностью освободили Киевскую область от российских оккупантов.