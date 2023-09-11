15-й мобільний прикордонний загін "Сталевий кордон" показав відео результатів штурму ворожого спостережного пункту.

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Учора, 10 вересня, розвідники штурмової бригади "Сталевий кордон" на Куп’янському напрямку виявили ворожий спостережний пункт і штурмували його.

"За результатами проведеної штурмової операції прикордонники знищили двох окупантів і ще двох взяли в полон. Їм надали необхідну медичну допомогу та відправили до фільтраційного пункту. Тепер вони поповнять обмінний фонд", – йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, після операції з перегоном до України російського гелікоптера Мі-8 кількість російських військових, які хочуть здатися у полон в межах проєкту "Хочу жити", зросла на 70%.

За словами Сирського, на Куп'янському напрямку РФ хоче реваншу: перекинула 25 армію, готує штурмовиків.

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