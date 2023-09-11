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"Сталевий кордон" провів штурмову операцію: відео з вбитими та полоненими росіянами видео

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11.09.2023, 15:29
Відео: "Сталевий кордон"
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15-й мобільний прикордонний загін "Сталевий кордон" показав відео результатів штурму ворожого спостережного пункту.

Учора, 10 вересня, розвідники штурмової бригади "Сталевий кордон" на Куп’янському напрямку виявили ворожий спостережний пункт і штурмували його.

"За результатами проведеної штурмової операції прикордонники знищили двох окупантів і ще двох взяли в полон. Їм надали необхідну медичну допомогу та відправили до фільтраційного пункту. Тепер вони поповнять обмінний фонд", – йдеться в повідомленні.

  • За даними ГУР, після операції з перегоном до України російського гелікоптера Мі-8 кількість російських військових, які хочуть здатися у полон в межах проєкту "Хочу жити", зросла на 70%.
  • За словами Сирського, на Куп'янському напрямку РФ хоче реваншу: перекинула 25 армію, готує штурмовиків.

Дивіться також: FPV-дрон знищив російську розвідстанцію Кредо-М1 у Донецькій області – відео

Оксана Житнюк
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