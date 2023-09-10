У Донецькій області бійці ударної роти БПЛА "Рарог" 24-го ОМБр імені короля Данила виявили та знищили російську станцію розвідки Кредо-М1. Відео удару опублікував Стратком ЗСУ.
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Як повідомляє Армія дронов, завдання виконали FPV-дрон українського виробництва та пілоти ударної роти БПЛА "Рарог". Бійці виявили та ліквідували розвідувальну станцію
Кредо-М1, за допомогою якої окупанти коригували артилерійські удари та визначали координати українських об'єктів на землі, на воді та в повітрі.
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