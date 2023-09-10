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FPV-дрон знищив російську розвідстанцію Кредо-М1 у Донецькій області – відео видео

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10.09.2023, 15:25
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У Донецькій області бійці ударної роти БПЛА "Рарог" 24-го ОМБр імені короля Данила виявили та знищили російську станцію розвідки Кредо-М1. Відео удару опублікував Стратком ЗСУ.

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Як повідомляє Армія дронов, завдання виконали FPV-дрон українського виробництва та пілоти ударної роти БПЛА "Рарог". Бійці виявили та ліквідували розвідувальну станцію
Кредо-М1, за допомогою якої окупанти коригували артилерійські удари та визначали координати українських об'єктів на землі, на воді та в повітрі.

Дивіться також: Наступ на Мелітополь. Бійці 47 бригади "наздогнали" FPV-дронами танк Т-90 та БМД: відео

Сергій Бережний
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відеоармія дронівкредо-м1
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