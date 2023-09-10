В Донецкой области бойцы ударной роты БПЛА "Рарог" 24-й ОМБр имени короля Данилы обнаружили и уничтожили российскую станцию разведки Кредо-М1. Видео удара опубликовал Стратком ВСУ.
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Как сообщает Армия дронов, задачу выполнили FPV-дрон украинского производства и пилоты ударной роты БПЛА "Рарог". Бойцы обнаружили и ликвидировали разведывательную станцию
Кредо-М1, с помощью которой оккупанты корректировали артиллерийские удары и определяли координаты украинских объектов на земле, на воде и в воздухе.
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