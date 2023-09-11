15-й мобильный пограничный отряд "Сталевий кордон" показал видео результатов штурма вражеского наблюдательного пункта.

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Вчера, 10 сентября, разведчики штурмовой бригады "Сталевий кордон" на Купянском направлении обнаружили вражеский наблюдательный пункт и штурмовали его.

"По результатам проведенной штурмовой операции пограничники уничтожили двух оккупантов и еще двух взяли в плен. Им оказали необходимую медицинскую помощь и отправили в фильтрационный пункт. Теперь они пополнят обменный фонд", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, после операции с перегоном в Украину российского вертолета Ми-8 количество российских военных, желающих сдаться в плен в пределах проекта "Хочу жить", возросло на 70%.

По словам Сырского, на Купянском направлении РФ хочет реванша: перебросила 25 армию, готовит штурмовиков.

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