Служба безпеки України повідомила про нову заочну підозру російському генерал-полковнику Олександру Чайку, який віддав наказ бомбардувати цивільні будинки під час боїв за Київ у 2022 році. Перехоплення з відповідним наказом опублікувала пресслужба СБУ.

На момент вторгнення Чайко був командувачем Східного військового округу Збройних сил РФ. За даними слідства, у березні 2022-го окупант наказав використати бойову авіацію та артилерію для ударів по селищу Тетерівське Вишгородського району на Київщині.

"Для здійснення атак окупанти використали авіабомби, зокрема ФАБ-500, а також снаряди до реактивних систем залпового вогню БМ-27 "Ураган" та некеровані авіаційні ракети С-8", – повідомила СБУ.

Відомство додає здобуте ним аудіоперехоплення, де Чайко віддає підлеглим наказ на застосування важкого озброєння по цивільних об’єктах селища. На записі чоловік каже: "З лиця землі його [Тетерівське] стерти треба".

Розслідування встановило, що за вісім днів масованих ударів по селищу окупанти знищили 73 будинки, загинули двоє місцевих жителів.

СБУ повідомила Чайку про підозру у воєнних злочинах, які спричинили загибель людей. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.

"Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності", – підсумували у спецслужбі.