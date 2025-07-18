"Стерти з лиця землі". СБУ повідомила про підозру генералу РФ, що наказував бомбити цивільних
Служба безпеки України повідомила про нову заочну підозру російському генерал-полковнику Олександру Чайку, який віддав наказ бомбардувати цивільні будинки під час боїв за Київ у 2022 році. Перехоплення з відповідним наказом опублікувала пресслужба СБУ.
На момент вторгнення Чайко був командувачем Східного військового округу Збройних сил РФ. За даними слідства, у березні 2022-го окупант наказав використати бойову авіацію та артилерію для ударів по селищу Тетерівське Вишгородського району на Київщині.
"Для здійснення атак окупанти використали авіабомби, зокрема ФАБ-500, а також снаряди до реактивних систем залпового вогню БМ-27 "Ураган" та некеровані авіаційні ракети С-8", – повідомила СБУ.
Відомство додає здобуте ним аудіоперехоплення, де Чайко віддає підлеглим наказ на застосування важкого озброєння по цивільних об’єктах селища. На записі чоловік каже: "З лиця землі його [Тетерівське] стерти треба".
Розслідування встановило, що за вісім днів масованих ударів по селищу окупанти знищили 73 будинки, загинули двоє місцевих жителів.
СБУ повідомила Чайку про підозру у воєнних злочинах, які спричинили загибель людей. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.
"Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності", – підсумували у спецслужбі.
- Восени 2022-го правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо окупанта за спробу захопити Київ. У 2024 році СБУ повідомила Чайку про підозру за наказ бомбардувати фугасними авіабомбами багатоквартирні будинки у Бородянці на Київщині. Станом на грудень 2024-го загарбник керував російським контингентом у Сирії.
- 17 липня СБУ повідомила про заочну підозру російському полковнику, який командував атакою "Іскандера" по Одесі у квітні 2024 року.
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