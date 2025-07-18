Служба безопасности Украины сообщила о новом заочном подозрении российскому генерал-полковнику Александру Чайко, который отдал приказ бомбить гражданские дома во время боев за Киев в 2022 году. Перехват с соответствующим приказом опубликовала пресс-служба СБУ.

На момент вторжения Чайко был командующим Восточным военным округом Вооруженных сил РФ. По данным следствия, в марте 2022-го оккупант приказал использовать боевую авиацию и артиллерию для ударов по поселку Тетеревское Вышгородского района Киевской области.

"Для осуществления атак оккупанты использовали авиабомбы, в частности ФАБ-500, а также снаряды к реактивным системам залпового огня БМ-27 "Ураган" и неуправляемые авиационные ракеты С-8", – сообщила СБУ.

Ведомство добавляет добытый им аудиоперехват, где Чайко отдает подчиненным приказ на применение тяжелого вооружения по гражданским объектам поселка. На записи мужчина говорит: "С лица земли его [Тетеревское] стереть надо".

Расследование установило, что за восемь дней массированных ударов по поселку оккупанты уничтожили 73 дома, погибли двое местных жителей.

СБУ сообщила Чайко о подозрении в военных преступлениях, повлекших гибель людей. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

"Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности", – подытожили в спецслужбе.