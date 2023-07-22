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Українська артилерія проти танка Т-80 росіян: Залужний показав результат видео

Этот материал также доступен на русском
22.07.2023, 16:09
Відео: Валерій Залужний (Facebook)
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Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний опублікував відео роботи бійців 45 окремої артилерійської бригади по російському танку Т-80 за результатами розвідки цілей, проведеної воїнами 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

На ролику, який зафільмував український розвідувальний дрон, видно танк Т-80 окупантів, що стоїть у полі.

За кілька секунд по ворожій техніці прилітає снаряд артилеристів.

Після цього "очі" 57 бригади літають над знищеним танком та показують результат: займання та чорні клуби диму.

  • За словами спікера ЗСУ Череватого, Сили оборони під Бахмутом наступають поступово, але невпинно, використовуючи тактичне новаторство.
  • Минулої доби на Лимано-Куп'янському напрямку російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ рекордну кількість разів – 908.

Дивіться також: Український дрон знищив танк Т-90М "Прорив", росіяни "вигоріли" від артилерії – відео

Мілана Головань
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війнаартилеріятанкВалерій Залужнийт-80
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