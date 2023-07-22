Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний опублікував відео роботи бійців 45 окремої артилерійської бригади по російському танку Т-80 за результатами розвідки цілей, проведеної воїнами 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

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На ролику, який зафільмував український розвідувальний дрон, видно танк Т-80 окупантів, що стоїть у полі.

За кілька секунд по ворожій техніці прилітає снаряд артилеристів.

Після цього "очі" 57 бригади літають над знищеним танком та показують результат: займання та чорні клуби диму.

За словами спікера ЗСУ Череватого, Сили оборони під Бахмутом наступають поступово, але невпинно, використовуючи тактичне новаторство.

Минулої доби на Лимано-Куп'янському напрямку російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ рекордну кількість разів – 908.

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