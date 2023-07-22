Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний опублікував відео роботи бійців 45 окремої артилерійської бригади по російському танку Т-80 за результатами розвідки цілей, проведеної воїнами 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
На ролику, який зафільмував український розвідувальний дрон, видно танк Т-80 окупантів, що стоїть у полі.
За кілька секунд по ворожій техніці прилітає снаряд артилеристів.
Після цього "очі" 57 бригади літають над знищеним танком та показують результат: займання та чорні клуби диму.
- За словами спікера ЗСУ Череватого, Сили оборони під Бахмутом наступають поступово, але невпинно, використовуючи тактичне новаторство.
- Минулої доби на Лимано-Куп'янському напрямку російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ рекордну кількість разів – 908.
Дивіться також: Український дрон знищив танк Т-90М "Прорив", росіяни "вигоріли" від артилерії – відео
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Російський танк Т-80 вибухнув від NLAW та "джавеліна" під Бахмутом – відео 3 ОШБр 07.07.2023Залужний: Бісить, коли говорять про повільний наступ. Це не шоу зі ставками, кожен метр — це кров 30.06.2023Конвеєр спалених танків Т-80 і Т-72 армії Росії: дрони ЗСУ вибивають ворогові броню – відео 21.06.2023
Останні новини
Коментарі