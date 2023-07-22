Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный опубликовал видео работы бойцов 45 отдельной артиллерийской бригады по российскому танку Т-80 по результатам разведки целей, проведенной воинами 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

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На ролике, который снял украинский разведывательный дрон, виден танк Т-80 оккупантов, стоящий в поле.

Через несколько секунд по вражеской технике прилетает снаряд артиллеристов.

После этого "глаза" 57 бригады летают над уничтоженным танком и показывают результат: воспламенение и черные клубы дыма.

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