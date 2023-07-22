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Украинская артиллерия против танка Т-80 россиян: Залужный показал результат видео

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2023, 16:09
Видео: Валерий Залужный (Facebook)
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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный опубликовал видео работы бойцов 45 отдельной артиллерийской бригады по российскому танку Т-80 по результатам разведки целей, проведенной воинами 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

На ролике, который снял украинский разведывательный дрон, виден танк Т-80 оккупантов, стоящий в поле.

Через несколько секунд по вражеской технике прилетает снаряд артиллеристов.

После этого "глаза" 57 бригады летают над уничтоженным танком и показывают результат: воспламенение и черные клубы дыма.

  • По словам спикера ВСУ Череватого, Силы обороны под Бахмутом наступают постепенно, но неустанно, используя тактическое новшество.
  • За прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении российские кафиры обстреляли позиции ВСУ рекордное количество раз – 908.

Украинский дрон уничтожил танк Т-90М "Прорыв", россияне "выгорели" от артиллерии – видео

Милана Головань
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войнаартиллериятанкВалерий Залужныйт-80
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