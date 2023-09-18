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У центрі Донецька вибухи, димиться будівля ватажка терористів Пушиліна — фото та відео видео

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18.09.2023, 15:29
Дим у центрі Донецька
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У центрі тимчасово окупованого Донецька пролунали вибухи, над будинком, де сидить ватажок терористів ДНР Денис Пушилін, здіймається дим. Відповідні відео оприлюднюють місцеві канали.

Після вибуху над будинком Пушиліна на вулиці Пушкіна піднявся дим.

Окупанти пишуть про нібито удар реактивною артилерією, проте підтвердити це неможливо.

Про можливих постраждалих наразі не повідомляється.

  • 15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку, мали частковий успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.
  • У травні командир тактичної групи "Азов" заявив, що воїни 3 ОШБр розгромили підрозділи 72 бригади РФ, повністю знищили дві роти, розбили бригадну розвідку, знищили значну кількість бойових бронемашин та захопили чимало полонених.
  • "Селище знищено, ніде встановити прапор". У 3-й штурмовій розповіли про бої за Андріївку.

Читайте також: Андріївка – ключ до успіху наступу на Бахмут, 72-у бригаду РФ розбито вщент – 3 ОШБр

Дмитро Гриниченко
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війнаокупаціядонецькДенис Пушилін
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