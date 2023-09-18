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В центре Донецка взрывы, дымится здание главаря террористов Пушилина — фото и видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 15:29
Дым в центре Донецка
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В центре временно оккупированного Донецка прозвучали взрывы, над зданием, где сидит главарь террористов ДНР Денис Пушилин, поднимается дым. Соотвествующие видео публикуют местные каналы. 

После взрыва над зданием Пушилина на улице Пушкина поднялся дым.

Оккупанты пишут о якобы ударе реактивной артиллерией, однако подтвердить это невозможно. 

О возможных пострадавших пока не сообщается. 

  • 15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку, имели частичный успех в районе Клещиевки на Бахмутском направлении.
  • В мае командир тактической группы "Азов" заявил, что воины 3 ОШБр разгромили подразделения 72 бригады РФ, полностью уничтожили две роты, разбили бригадную разведку, уничтожили значительное количество боевых бронемашин и захватили немало пленных.
  • "Поселок уничтожен, негде установить флаг". В 3-й штурмовой рассказали о боях за Андреевку.

Читайте также: Андреевка – ключ к успеху наступления на Бахмут, 72-я бригада РФ разбита наголову – 3 ОШБр

Дмитрий Гриниченко
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войнаоккупацияДонецкденис пушилин
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