В центре временно оккупированного Донецка прозвучали взрывы, над зданием, где сидит главарь террористов ДНР Денис Пушилин, поднимается дым. Соотвествующие видео публикуют местные каналы.

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После взрыва над зданием Пушилина на улице Пушкина поднялся дым.

Оккупанты пишут о якобы ударе реактивной артиллерией, однако подтвердить это невозможно.

О возможных пострадавших пока не сообщается.

15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку, имели частичный успех в районе Клещиевки на Бахмутском направлении.

В мае командир тактической группы "Азов" заявил, что воины 3 ОШБр разгромили подразделения 72 бригады РФ, полностью уничтожили две роты, разбили бригадную разведку, уничтожили значительное количество боевых бронемашин и захватили немало пленных.

"Поселок уничтожен, негде установить флаг". В 3-й штурмовой рассказали о боях за Андреевку.

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