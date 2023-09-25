Сили оборони взяли у полон колишнього мера російського міста Чайковський Пермського краю Олексія Третьякова, заявили у Держприкордонслужбі. Це сталося поблизу нещодавно звільненої Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

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На опублікованому відео Третьяков зазначає, що добровільно погоджується на зйомку і дає свідчення за власним бажанням.

Росіянин розповів, що з 2014 до 2019 року був мером Чайковського Пермського краю (відкриті дані Вікіпедії свідчать про те, що він пішов у відставку 21 березня 2018 року. – Ред.). До того обіймав посаду депутата міської думи.

7 вересня 2023 року він добровільно пішов на війну проти України, де служив у 78 полку 42 мотострілецької дивізії ЗС РФ. Тиждень Третьяков провів на закритому полігоні, де проходив стрілецьку підготовку.

Він наголошує, що жодним іншим військовим навичкам його не навчали. Потім йому видали камуфляж, бронежилет та автомат.

У районі Кліщіївки він потрапив у полон до українських військових.

15 вересня 2023 року Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку.

17 вересня 80 окрема десантно-штурмова бригада звільнила Кліщіївку поблизу Андріївки.

Це у вечірньому відеозверненні підтвердив президент Зеленський.

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