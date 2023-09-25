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Возле Клещеевки Силы обороны взяли в плен бывшего мэра российского города – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 13:38
Видео: ГПСУ
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Силы обороны взяли в плен бывшего мэра российского города Чайковский Пермского края Алексея Третьякова, заявили в Госпогранслужбе. Это произошло вблизи недавно освобожденной Клещеевки на Бахмутском направлении.

На опубликованном видео Третьяков отмечает, что добровольно соглашается на съемку и дает показания по собственному желанию.

Россиянин рассказал, что с 2014 по 2019 год был мэром Чайковского Пермского края (открытые данные Википедии свидетельствуют о том, что он ушел в отставку 21 марта 2018 года. – Ред.). До этого занимал должность депутата городской думы.

7 сентября 2023 года он добровольно пошел на войну против Украины, где служил в 78 полку 42 мотострелковой дивизии ВС РФ. Неделю Третьяков провел на закрытом полигоне, где проходил стрелковую подготовку.

Он отмечает, что никаким другим военным навыкам его не учили. Затем ему выдали камуфляж, бронежилет и автомат.

В районе Клещеевки он попал в плен к украинским военным.

  • 15 сентября 2023 года Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку на Бахмутском направлении.
  • 17 сентября 80 отдельная десантно-штурмовая бригада освободила Клещеевку вбдизи Андреевки.
  • Это в вечернем видеообращении подтвердил президент Зеленский.

Смотрите также: Освобождение Клещеевки: бойцы 80 бригады ДШВ рассказали, как это было – видео

Милана Головань
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