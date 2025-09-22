Вперше в історії розвідка спалила в Криму два російські літаки-амфібії "Чайка" – відео
Розвідники спалили у тимчасово окупованому Криму два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це перше ураження таких протичовнових літаків в історії, повідомили в Головному управлінні розвідки.
Наліт на півострів 21 вересня здійснили бійці спецпідрозділу розвідки "Примари". Зазначається, що літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" оснащені дорогим обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами.
Разом із двома ворожими літаками Бе-12 розвідники також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8.
Довідка. Літак Бе-12 "Чайка" створювався в період 1956 – 1965 років в досвідченому конструкторському бюро Г.М. Берієва. Його довжина становить 30 метрів, висота – 7,4 метра, розмах крила – 30 метрів. Тактичний радіус дії – 600-650 км. На момент створення був найбільшим серійним літаком-амфібією у світі. Залежно від моделі може нести ядерний заряд (модель Бе-12СК).
- 14 вересня спецпризначенці ГУР уразили "Бук-М3" окупантів у Запорізькій області.
- 21 вересня у ГУР повідомляли, що уразили в Криму російські вертольоти Мі-8 і дуже дорогу РЛС.
