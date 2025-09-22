Разведчики сожгли во временно оккупированном Крыму два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это первое поражение таких противолодочных самолетов в истории, сообщили в Главном управлении разведки.

Налет на полуостров 21 сентября совершили бойцы спецподразделения разведки "Призраки". Отмечается, что самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" оснащены ценным оборудованием для выявления и ведения борьбы с подводными лодками.

Вместе с двумя вражескими самолетами Бе-12 разведчики также поразили очередной многоцелевой вертолет российских захватчиков Ми-8.

Справка. Самолет Бе-12 "Чайка" создавался в период 1956–1965 годов в опытном конструкторском бюро Г.М. Бериева. Его длина составляет 30 метров, высота – 7,4 метра, размах крыла – 30 метров. Тактический радиус действия – 600-650 км. На момент создания был самым большим серийным самолетом-амфибией в мире. В зависимости от модели может нести ядерный заряд (модель Бе-12СК).