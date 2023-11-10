Президент США Джо Байден пожартував про свої часті падіння на заходах під час виступу в штаті Іллінойс.

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Під час промови Байдена 9 листопада почувся гуркіт, на що американський лідер вирішив відреагувати із самоіронією.

"З вами все гаразд? Я хочу, щоб преса знала, що це був не я", — сказав Байден.

У Білому домі заявили, що, мабуть, хтось на заході спіткнувся.

У червні 2023 року Байден впав на сцені випускного вечора Військово-повітряної академії. Він спіткнувся через мішок із піском. Торік Байден упав з велосипеда під час ранкової поїздки у Рехобот-Біч, штат Делавер.

25 квітня 2023 року Байден офіційно оголосив про участь у президентських виборах у 2024 році.

17 травня стало відомо, що 45-й президент США Трамп може виграти праймеріз у Республіканській партії. Його підтримують 61% виборців.

Байден, пояснюючи своє висування на другий термін, заявив, що у США є "величезні можливості зробити світ кращим і придушити Путіна".

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