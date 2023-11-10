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"Я хочу, чтобы пресса знала, что это был не я". Байден пошутил о своих падениях — видео видео

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10.11.2023, 11:14
Джо Байден
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Президент США Джо Байден пошутил о своих частых падениях на мероприятиях во время выступления в штате Иллинойс. 

Во время речи Байдена 9 ноября послышался грохот, на что американский лидер решил отреагировать с самоиронией. 

"С вами все в порядке? Я хочу, чтобы пресса знала, что это был не я", — сказал Байден.

В Белом доме заявили, что видимо кто-то на мероприятии споткнулся. 

В июне 2023 года Байден упал на сцене выпускного вечера Военно-воздушной академии. Он споткнулся о мешок с песком. В прошлом году Байден упал с велосипеда во время утренней поездки в Рехобот-Бич, штат Делавэр.

  • 25 апреля 2023 года Байден официально объявил об участии в президентских выборах в 2024 году.
  • 17 мая стало известно, что 45 президент США Трамп может выиграть праймериз в Республиканской партии. Его поддерживает 61% избирателей.
  • Байден, объясняя свое выдвижение на второй срок, заявил, что у США есть "огромные возможности сделать мир лучше и подавить Путина".

Читайте также: У Байдена призвали скептически относиться к опросам о выборах: Так "проигрывал" и Обама 

Дмитрий Гриниченко
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