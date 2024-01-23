Президент Володимир Зеленський і президент Європейської народної партії, голова групи Європейського парламенту ЄНП Манфред Вебер обговорили зближення України із Європейським союзом та роботу на євроінтеграційному шляху. Вебер наголосив, що країна може повністю розраховувати на підтримку представників ЄНП на різних рівнях, зокрема в комунікації з іноземними лідерами.

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Зеленський заявив, що ключовими аспектами розмови було зближення України із Євросоюзом, робота на євроінтеграційному шляху та підтримка й посилення України.

Як повідомляє пресслужба президента, політики обговорили очікування від виборів до Європейського парламенту, які відбудуться в червні 2024 року. Зеленський висловив сподівання, що Україна матиме високий рівень підтримки від ЄС і після виборів.

Водночас Вебер наголосив, що Україна може повністю розраховувати на підтримку представників ЄНП на різних рівнях, зокрема в комунікації з іноземними лідерами. Окрему увагу співрозмовники приділили безпековій ситуації в Україні.

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Під час розмови Зеленський також розповів Веберові про очікування України від найближчого засідання Європейської ради.

"Розраховуємо на розблокування 50 млрд євро допомоги нашій державі з боку ЄС на спеціальному засіданні Європейської ради 1 лютого", – сказав президент.

Рустем Умєров, Володимир Зеленський та Манфред Вебер (Фото: ОП)

Євросоюз – основний фінансовий донор України, але Україна поки що залишається без фінансової підтримки не лише з боку Євросоюзу, а й США. З 1 жовтня у США почався новий фінансовий рік, а там досі не ухвалили річний бюджет. Країна живе з тимчасовими бюджетними деклараціями, в яких не передбачена нова допомога для України. Посол України в США Маркарова запевняла, що ризику припинення фінансування з боку США немає, але Конгрес досі не затвердив гроші на 2024 рік, і шансів на це все менше.

23 січня стало відомо, що лідери ЄС готові на жорсткі заходи щодо Угорщини, якщо її прем'єр-міністр Орбан вирішить заблокувати пакет допомоги Україні на 50 млрд євро на саміті 1 лютого.

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