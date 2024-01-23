Президент Владимир Зеленский и президент Европейской народной партии, глава группы Европейского парламента ЕНП Манфред Вебер обсудили сближение Украины с Европейским союзом и работу на евроинтеграционном пути. Вебер подчеркнул, что страна может полностью рассчитывать на поддержку представителей ЕНП на разных уровнях, в том числе в коммуникации с иностранными лидерами.

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Зеленский заявил, что ключевыми аспектами разговора было сближение Украины с Евросоюзом, работа на евроинтеграционном пути и поддержка и усиление Украины.

Как сообщает пресс-служба президента, политики обсудили ожидания от выборов в Европейский парламент, которые состоятся в июне 2024 года. Зеленский выразил надежду, что Украина будет иметь высокий уровень поддержки от ЕС и после выборов.

В то же время Вебер отметил, что Украина может полностью рассчитывать на поддержку представителей ЕНП на разных уровнях, в частности в коммуникации с иностранными лидерами. Отдельное внимание собеседники уделили ситуации с безопасностью в Украине.

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Во время разговора Зеленский также рассказал Веберу об ожиданиях Украины от ближайшего заседания Европейского совета.

"Рассчитываем на разблокирование 50 млрд евро помощи нашему государству со стороны ЕС на специальном заседании Европейского совета 1 февраля", – сказал президент.

Рустем Умеров, Владимир Зеленский и Манфред Вебер (Фото: ОП)

Евросоюз – основной финансовый донор Украины, но Украина пока остается без финансовой поддержки не только со стороны Евросоюза, но и США. С 1 октября в США начался новый финансовый год, а там до сих пор не приняли годовой бюджет. Страна живет с временными бюджетными декларациями, в которых не предусмотрена новая помощь для Украины. Посол Украины в США Маркарова уверяла, что риска прекращения финансирования со стороны США нет, но Конгресс до сих пор не утвердил деньги на 2024 год, и шансов на это все меньше.

23 января стало известно, что лидеры ЕС готовы на жесткие меры в отношении Венгрии, если ее премьер-министр Орбан решит заблокировать пакет помощи Украине на 50 млрд евро на саммите 1 февраля.

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