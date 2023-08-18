Президент Володимир Зеленський анонсував посилення воїнів зброєю і певні "новини" для держави, які готуються зокрема з партнерами з Євросоюзу. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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"Готуємо потужні речі для України. Посилення нашої держави, наших воїнів", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що цього тижня головним завданням були домовленості про зброю для України та нові оборонні пакети.

"Ми робимо все, щоб напередодні Дня незалежності нашої держави можна було сказати, що Україна зробила ще один крок до кола найбільш міцних держав світу. Наша команда зараз працює особливо інтенсивно. Новини для України – побачите. Готуємо їх із сусідами в ЄС. А ще в тих регіонах Європи, де нашої співпраці з державами поки було недостатньо. І звичайно, із тими нашими європейськими партнерами, із якими ми вже разом не раз доводили, що європейське лідерство в захисті свободи має глобальне значення", – заявив Зеленський.

Сьогодні стало відомо, що Міноборони Британії підписало три контракти на постачання в Україну засобів ППО на $114 млн.

США схвалили передання Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів одразу, як буде завершено підготовку льотчиків.

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