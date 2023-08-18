RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зеленський: Готуємо посилення наших воїнів. Новини для України – побачите видео

Этот материал также доступен на русском
18.08.2023, 21:55
Відео: Офіс президента
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
Ліквідація кадировців під Бахмутом. Їм пропонували здатися – відео
Ліквідація кадировців під Бахмутом. Їм пропонували здатися – відео

Президент Володимир Зеленський анонсував посилення воїнів зброєю і певні "новини" для держави, які готуються зокрема з партнерами з Євросоюзу. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Готуємо потужні речі для України. Посилення нашої держави, наших воїнів", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що цього тижня головним завданням були домовленості про зброю для України та нові оборонні пакети.

"Ми робимо все, щоб напередодні Дня незалежності нашої держави можна було сказати, що Україна зробила ще один крок до кола найбільш міцних держав світу. Наша команда зараз працює особливо інтенсивно. Новини для України – побачите. Готуємо їх із сусідами в ЄС. А ще в тих регіонах Європи, де нашої співпраці з державами поки було недостатньо. І звичайно, із тими нашими європейськими партнерами, із якими ми вже разом не раз доводили, що європейське лідерство в захисті свободи має глобальне значення", – заявив Зеленський.

  • Сьогодні стало відомо, що Міноборони Британії підписало три контракти на постачання в Україну засобів ППО на $114 млн.
  • США схвалили передання Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів одразу, як буде завершено підготовку льотчиків.

Читайте також: Зеленський: У кожній з 16 бригад, які я відвідав, говорили про проблеми з комплектуванням

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир Зеленськийвійнавійськова допомога
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 