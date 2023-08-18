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Зеленский: Готовим усиление наших воинов. Новости для Украины – увидите видео

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 21:55
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский анонсировал усиление воинов оружием и определенные "новости" для государства, которые готовятся, в частности, с партнерами из Евросоюза. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Готовим мощные вещи для Украины. Усиление нашего государства, наших воинов", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что на этой неделе главной задачей были договоренности об оружии для Украины и новые оборонные пакеты.

"Мы делаем все, чтобы накануне Дня независимости нашего государства можно было сказать, что Украина сделала еще один шаг к кругу наиболее крепких государств мира. Наша команда сейчас работает особенно интенсивно. Новости для Украины – увидите. Готовим их с соседями в ЕС. А еще в тех регионах Европы, где нашего сотрудничества с государствами пока было недостаточно. И конечно, с теми нашими европейскими партнерами, с которыми мы уже не раз доказывали, что европейское лидерство в защите свободы имеет глобальное значение", – заявил Зеленский.

  • Сегодня стало известно, что Минобороны Британии подписало три контракта на поставку в Украину средств ПВО на $114 млн.
  • США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов сразу, как будет завершена подготовка летчиков.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленскийвойнавоенная помощь
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