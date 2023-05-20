Президент Володимир Зеленський у Японії зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні та обговорив з нею навчання українських льотчиків експлуатації літаків F-16. Про це глава держави повідомив у Facebook.
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"Обговорили оборонну та політичну підтримку України з боку Італії та перші результати візиту до Італії, що відбувся 13 травня. Необхідно вдосконалити можливості протиповітряної оборони, зокрема підготовку наших пілотів", – повідомив президент.
Зеленський та Мелоні скоординували позиції напередодні участі у саміті країн G7.
- 15 травня 2023 року стало відомо, що Британія влітку розпочне навчання українських бойових пілотів.
- 16 травня Зеленський заявив, що Франція, Велика Британія та Нідерланди приєдналися до "авіаційної коаліції".
- 19 травня Португалія приєдналася до "коаліції винищувачів" та заявила про намір навчати пілотів та механіків.
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