Президент Володимир Зеленський у Японії зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні та обговорив з нею навчання українських льотчиків експлуатації літаків F-16. Про це глава держави повідомив у Facebook.

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"Обговорили оборонну та політичну підтримку України з боку Італії та перші результати візиту до Італії, що відбувся 13 травня. Необхідно вдосконалити можливості протиповітряної оборони, зокрема підготовку наших пілотів", – повідомив президент.

Зеленський та Мелоні скоординували позиції напередодні участі у саміті країн G7.

15 травня 2023 року стало відомо, що Британія влітку розпочне навчання українських бойових пілотів.

16 травня Зеленський заявив, що Франція, Велика Британія та Нідерланди приєдналися до "авіаційної коаліції".

19 травня Португалія приєдналася до "коаліції винищувачів" та заявила про намір навчати пілотів та механіків.

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