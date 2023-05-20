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Зеленський у Японії обговорив з прем'єркою Італії навчання українських льотчиків – відео видео

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20.05.2023, 13:41
Фото: Офис президента
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Президент Володимир Зеленський у Японії зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні та обговорив з нею навчання українських льотчиків експлуатації літаків F-16. Про це глава держави повідомив у Facebook.

"Обговорили оборонну та політичну підтримку України з боку Італії та перші результати візиту до Італії, що відбувся 13 травня. Необхідно вдосконалити можливості протиповітряної оборони, зокрема підготовку наших пілотів", – повідомив президент.

Зеленський та Мелоні скоординували позиції напередодні участі у саміті країн G7.

Байден схвалив тренування українських військових на F-16

Наталія Медведєва
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Володимир ЗеленськийвійнаіталіяG7F-16Джорджа Мелоніавіация
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