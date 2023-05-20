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Зеленский в Японии обсудил с премьером Италии обучение украинских летчиков – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2023, 13:41
Фото: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский в Японии встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и обсудил с ней обучение украинских летчиков эксплуатации самолетов F-16. Об этом глава государства сообщил в Facebook.

"Обсудили оборонную и политическую поддержку Украины со стороны Италии и первые результаты состоявшегося 13 мая визита в Италию. Необходимо усовершенствовать возможности противовоздушной обороны, включая подготовку наших пилотов", – сообщил президент.

Зеленский и Мелони скоординировали позиции в преддверии участия в саммите стран G7.

Читайте также: Байден одобрил тренировки украинских военных на F-16

Наталья Медведева
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Владимир Зеленскийвойнаg7италияавиацияf-16Джорджа Мелони
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