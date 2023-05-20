Президент Владимир Зеленский в Японии встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и обсудил с ней обучение украинских летчиков эксплуатации самолетов F-16. Об этом глава государства сообщил в Facebook.

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"Обсудили оборонную и политическую поддержку Украины со стороны Италии и первые результаты состоявшегося 13 мая визита в Италию. Необходимо усовершенствовать возможности противовоздушной обороны, включая подготовку наших пилотов", – сообщил президент.

Зеленский и Мелони скоординировали позиции в преддверии участия в саммите стран G7.

15 мая 2023 года стало известно, что Британия летом начнет обучение украинских боевых пилотов.

16 мая Зеленский заявил, что Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "авиационной коалиции".

19 мая Португалия присоединилась к "коалиции истребителей" и заявила о намерении обучать пилотов и механиков.

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