Президент Володимир Зеленський відвідав госпіталь у Донецькій області, де нагородив поранених захисників, а також провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні. Про це повідомив Офіс президента.

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За даними ОП, Зеленський відвідав військовослужбовців, які проходять лікування в медичній роті 95 окремої десантно-штурмової бригади. Український лідер поспілкувався з бійцями та вручив військовим державні нагороди.

Також президент нагородив медиків роти орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та медалями "За врятоване життя".

"Цінуємо роботу наших медиків. Дякую, що докладаєте всіх зусиль заради життів наших воїнів, за те, що лікуєте наших бійців і служите Україні", – заявив Зеленський.

ОП повідомив, Зеленський в Донецькій області провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та захисту людей. Президент заслухав доповіді очільника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, командувача об'єднаних сил Збройних Сил України Юрія Содоля, а також керівництва управлінь Служби безпеки України та Національної поліції.

Содоль доповів про оперативну обстановку в зоні відповідальності, зокрема щодо оборони Часового Яру. Також він поінформував про основні потреби військових підрозділів.

Філашкін розповів президенту про ліквідацію наслідків російських обстрілів, відновлення водопостачання в населених пунктах та про будівництво шкільних укриттів.

Крім цього, в межах візиту український лідер оглянув будівництво фортифікацій у регіоні.

27 березня президент під час візиту до Сумської області оглянув фортифікаційні споруди, які зводяться в регіоні задля посилення захисту.

9 квітня Зеленський відвідав Харківську область, де ознайомився з процесом зведення фортифікацій поблизу кордону з Росією.

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