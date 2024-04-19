Президент Владимир Зеленский посетил госпиталь в Донецкой области, где наградил раненых защитников, а также провел совещание относительно ситуации с безопасностью в регионе. Об этом сообщил Офис президента.

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По данным ОП, Зеленский посетил военнослужащих, проходящих лечение в медицинской роте 95 отдельной десантно-штурмовой бригады. Украинский лидер пообщался с бойцами и вручил военным государственные награды.

Также президент наградил медиков роты орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени и медалями "За спасенную жизнь".

"Ценим работу наших медиков. Спасибо, что прилагаете все усилия ради жизней наших воинов, за то, что лечите наших бойцов и служите Украине", – заявил Зеленский.

ОП сообщил, что Зеленский в Донецкой области провел совещание относительно ситуации с безопасностью в регионе и защитой людей. Президент заслушал доклады главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины Юрия Содоля, а также руководства управлений Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

Содоль доложил об оперативной обстановке в зоне ответственности, в том числе по обороне города Часов Яр. Также он проинформировал об основных потребностях военных подразделений.

Кроме того, в рамках визита украинский лидер осмотрел строительство фортификаций в регионе.

27 марта президент во время визита в Сумскую область осмотрел фортификационные сооружения, возводимые в регионе для усиления защиты.

9 апреля Зеленский посетил Харьковскую область, где ознакомился с процессом возведения фортификаций вблизи границы с Россией.

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